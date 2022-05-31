Yeşilayın küçük gönüllüleri temiz çevre için izmarit topladı

Edirne'de Yeşilay gönüllüsü öğrenciler, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri kapsamında çevre kirliliğine neden olan izmaritleri topladı.

"Sigarayı bırak, hayatı bırakma", "Hayatımız duman olmasın" yazılı pankartlar taşıyan Yeşilay gönüllüleri Atatürk Bulvarı'nda toplandı.

Selimiye Camisi'ne kadar olan yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüyerek yere atılan izmaritleri süpürge ve faraşla toplayan Yeşilay gönüllüsü küçük öğrenciler, daha sonra trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde de temizlik çalışması yaptı.

Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, gazetecilere, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yeşilay Bölge Koordinatörlüğü personeli Rümeysa Ergül de Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün kullanımının her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden olduğunu belirtti.

Ergül, Yeşilayın tütün bağımlılığı ile mücadelesi kapsamında her yaştan vatandaşın sigarayı bırakmasına ücretsiz destek olduklarını ifade etti.

Etkinliğe katılan ilköğretim öğrencilerinden Deniz Emre Erdoğan da izmaritleri yere atanların hem akciğerlerini hem çevreyi kirlettikleri gibi toplum sağlığını da tehdit ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Zeynep Özkan ise büyüklerin gelecek nesillere temiz bir çevre bırakması gerektiğine işaret ederek, "Sigara herkese zarar veriyor. Sigara içenlerin çok büyük bir yanlışı var. Sigara kötü bir alışkanlık." dedi.