EDİRNE'DE 'YILBAŞI' TEMALI, İKİNCİ EL SATIŞ VE TAKAS PAZARI - Son Dakika

EDİRNE'de, yılın farklı zamanlarında gerçekleştirilen ikinci el satış ve takas günü, bu kez yılbaşı kapsamında kapılarını açtı. Tezgahlarda giysiden ev eşyasına kullanılmayan ürünler beğeniye sunulurken, organizasyon sorumlusu Arzu Kamar, amaçlarının mevcut kaynakların daha verimli kullanımına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Kentte, kullanılmayarak eskimeye yüz tutmuş eşyaların takas aracılığıyla değerlendirilmesini hedefleyen vatandaşlar, yılın farklı günlerinde ikinci el satış ve takas günü etkinliği düzenliyor. Çevre ve doğaya duyarlı vatandaşların düzenlediği etkinlik bu kez 'yılbaşı alışverişi' temasıyla Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede yapıldı. İkinci el meraklıları, açtıkları stantlarda giysiden ev eşyasına kadar kullanmadıkları ürünleri sergiledi. Kimisi takas yaparak ürünleri aldı, kimisi ise para karşılığı ihtiyaç duyduğu, kullanılmayan malzemeyi temin etti.

Organizasyon sorumlularından Arzu Kamar, amaçlarının mevcut kaynakların daha verimli kullanımına dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Her sene yılın farklı zamanlarında bunu gerçekleştiriyoruz. Burada satıştan daha çok alışveriş takası yapıyoruz. günümüzde artık halen kullanılmakta olan ürünler maalesef yeniden değerlendirilmeye girmiyor. Bunların hepsi ya çöpe gidiyor ya da bir şekilde kullanırlığını yitirene kadar bekletiliyor. Bu sebeple yılbaşında biz artık para harcayarak bir şeyler almak yerine elimizde var olan ürünleri arkadaşlarımızla birlikte birbirimizle takas ederek bu geleneği daha farklı şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Yeniden kullanma, gezegenin daha az kirletilmesi, mevcut kaynakların daha farklı verimli kullanılması diyebiliriz bu etkinliğin amacı için" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinliğe çok sayıda Edirneli ilgi gösterirken, müzik aletleri, günlük ev eşyaları, giysiler ve koleksiyon ürünler tezgahlarda sergilendi.