Yılbaşında uygulanacak kısıtlamada sokak hayvanları aç kalmayacak - Son Dakika

Edirne'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla hayvan dernekleri ve gönüllülere 2,5 ton mama dağıtıldı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne gelen dernek temsilcileri ve gönüllülerin araçlarına, sokak hayvanlarını beslemeleri için çuvallarla mama yüklendi.

Edirne DKMP Şube Müdürü Kerim Yapça, gazetecilere, sokak hayvanlarının beslenmesinde Edirne Valisi Ekrem Canalp'in büyük katkıları olduğunu söyledi.

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamada sokak hayvanlarının aç kalmaması adına mama dağıtımı yaptıklarını belirten Yapça, "Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Hayvanseverler de bu konuda bize yardımcı oluyorlar. Etkinliği il merkezi ve tüm ilçelere yaydık. Derneklerimiz, hayvansever gönüllülerle işbirliği yaparak sokak hayvanlarını besleyecekler. Bunu hem destekliyor hem de takibini yapıyoruz." diye konuştu.

Keşan ve İpsala ilçelerindeki hayvan dernekleri adına konuşan Sakine Serin de mama desteğinin dernekler için çok önemli olduğunu ifade etti.

22 Dost Eli Derneği'nden Mehmet Esvet Kütük de yılbaşında uygulanacak kısıtlamada sokak hayvanlarının aç kalmayacağını belirterek, "Salgın tedbirleri nedeniyle kafe ve restoranlar kapalı olduğu için atık yemek bulmakta zorlanıyorduk. Bizim bütçelerimiz de tüm il ve ilçeleri beslemeye yetmiyor doğal olarak. Valilik mama dağıttı, kendilerine teşekkür ederiz." dedi.