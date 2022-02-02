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Edirne'de yıldırım isabet eden köydeki 2 bin 500 saman balyası yandı - Son Dakika

Edirne'de yıldırım isabet eden köydeki 2 bin 500 saman balyası yandı

02.02.2022 09:40
Edirne'de yıldırım isabet eden köydeki 2 bin 500 saman balyası yandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yıldırım isabet eden köydeki saman balyaları yandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yıldırım isabet eden köydeki saman balyaları yandı.

Şabanmera köyünde saman balyalarının bulunduğu alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köydeki iş makineleri de yangın söndürme çalışmalarında kullanıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 saman balyasının yanmasına neden olan alevler yoğun müdahaleler sonucu söndürüldü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, köye giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Hisarcık, Edirne, Yangın, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de yıldırım isabet eden köydeki 2 bin 500 saman balyası yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de yıldırım isabet eden köydeki 2 bin 500 saman balyası yandı - Son Dakika
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