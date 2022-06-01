Edirne'de "Yıldızların Altında" konseri düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca düzenlenecek konser, 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00 da gerçekleştirilecek.
Topluluk bahçesinde verilecek konserin sanat yönetmenliği Halil Erseven yapacak.
Konser biletleri "sanat cepte", "biletinial.com" uygulamaları ya da topluluk gişesinden alınabilecek.
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