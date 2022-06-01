Edirne'de "Yıldızların Altında" konseri düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca düzenlenecek konser, 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00 da gerçekleştirilecek.

Topluluk bahçesinde verilecek konserin sanat yönetmenliği Halil Erseven yapacak.

Konser biletleri "sanat cepte", "biletinial.com" uygulamaları ya da topluluk gişesinden alınabilecek.