Edirne'de "Yıldızların altında" konseri düzenlenecek - Son Dakika
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Edirne'de "Yıldızların altında" konseri düzenlenecek

01.06.2022 12:24
Edirne'de "Yıldızların altında" konseri düzenlenecek

Edirne'de "Yıldızların Altında" konseri düzenlenecek.

Edirne'de "Yıldızların Altında" konseri düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca düzenlenecek konser, 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00 da gerçekleştirilecek.

Topluluk bahçesinde verilecek konserin sanat yönetmenliği Halil Erseven yapacak.

Konser biletleri "sanat cepte", "biletinial.com" uygulamaları ya da topluluk gişesinden alınabilecek.

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Kaynak: AA

Turizm, Konser, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 'Yıldızların altında' konseri düzenlenecek - Son Dakika


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