Edirne'de yılın ahisi şed kuşandı

Edirne'de, yılın ahisi seçilen İsmail Bodur için şed kuşanma töreni düzenlendi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen törende Bodur'un şeddini Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz kuşattı.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, törende yaptığı konuşmada, ahilik kurumunun önemini vurgulayarak esnaflara uyarılarda bulundu.

Ahilik anlayışını Edirne'de devam ettirmeye çalıştıklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Ahilik teşkilatları kurum ve kuralları olan teşkilatlardır. Disiplin kurulları var, kalite kontrol var, saha kontrolü var. Birçok kontrol yapmışlardır. Biz Edirne Ticaret İl Müdürlüğü olarak bu konudaki çalışmalarımızı nisan ve mayıs ayları içerisinde yaptık. Meslek okullarımızda birer saat bu konuda eğitim yaptık. 2018'den sonra dövizin yükselmesiyle beraber komşu illerimiz Yunanistan ve Bulgaristan'dan 2 milyon 300 bin civarında turist gelmiş. 2018 yılında Edirne'nin ihracat miktarı 52 milyon dolar. 2 milyon 300 bin Yunan ve Bulgar vatandaştan her birinin 50 avro harcadığını düşünürsek 115 milyon avro yapar. Onun için Edirne'deki esnafımız ve sanatkarımız, Ahilik kurumundaki dürüstlüğe uygun hareket ederse, ahilik kurumundaki ilkeleri benimserse gelen turist sayısı da artacaktır."

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz ise esnaf ve sanatkar odalarının Ahilik teşkilatının devamı olduğunu belirterek, "Ekonominin en önemli yapı taşları olan esnaf ve sanatkarların tarih boyunca çok önemli etkileri olmuştur. Sadece iktisadi konularda değil, toplumun her durumunda etkindirler. Yılın ahisi seçilen İsmail Bodur'u kutluyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen 79 yaşında İsmail Bodur, yılın kalfası seçilen Onur Nurlu ve yılın çırağı seçilen Gökhan Çakari, törenle şed kuşandı.