Edirne'de yıllara meydan okuyan anıt ağaçlar koruma altına alındı - Son Dakika

Edirne'de tarihe tanıklık eden 22 anıt ağaç özel bakıma alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Anıt Ağaçlar Bakım Projesi" kapsamında kentteki anıt ağaçların bakımına başlandı.

Ekipler, yıllara meydan okuyan çınar, meşe ve porsuk türündeki anıt ağaçlarla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, AA muhabirine, proje kapsamında hassas alanlar ve anıt ağaçların korunması çalışmalarının koordineli şekilde devam ettiğini söyledi.

Kentteki anıt ağaçları tespit ettiklerini belirten Öztürk, "Tescil edilen anıt ağaçların yaşı, cinsi, fiziksel özellikleri, hayat koşulları, bulunduğu konumun tehlikeli olup olmadığı ve nasıl muhafaza edilebileceği çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar bittikten sonra anıt ağaçlarımızın etrafını çevireceğiz ve vatandaşlarımızı bilgilendirecek tabelalar asacağız." diye konuştu.

Anıt ağaçların aynı zamanda tarihi, kültürü ve güzellikleri gelecek kuşaklara taşıdığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Ağaçları korumak vatandaşlık görevimizdir. Çevremizi korur kollarsak bu anıt ağaçlarımızı da gelecek nesillerimize taşırız. Anıt ağaçlar tarihle gelen bir mirastır. Edirne'de 22 anıt ağacımız bulunuyor. Bunlardan 750 yıla yakın yaşı olan ağaçlar tespit edildi. Yaş olarak daha uzun ömürlü ağaçların olabileceğini düşünüyoruz."