Edirne'de YKS koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de YKS koordinasyon toplantısı yapıldı

17.06.2022 15:27
Edirne'de YKS koordinasyon toplantısı yapıldı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) Sınavı için koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) Sınavı için koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda güvenlik tedbirleri ile sınav öncesinde, sınav gününde ve sınav sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin gündem maddeleri görüşülerek alınacak tedbirler ve uyulması gereken hususlar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, il genelinde huzurlu ve güvenli bir sınav ortamının oluşturulması hususunda tüm kurumların koordineli bir şekilde görev yapacaklarını belirtti.

Toplantıda sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için il merkezi ve sınav yapılacak ilçelerde alınan önlemler ve sınav hazırlıklarını görüşüldüğünü aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"2022-YKS tüm sınav merkezlerimizde eş güdüm içerisinde uygulanacak. Sınav yapılacak binaların çevresinde sınav günü emniyet müdürlükleri ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Sınav günleri aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ve zamanında ulaşmaları için belediyeler ile ilgili tüm birimler tedbirlerini aldılar.

T.C Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C Kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri hizmet verecek. 2022-YKS'nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımız kendi sorumluluk alanları içerisinde gereken önlemleri almıştır. Tüm kurumlarımıza katkıları için teşekkür eder, sınava girecek tüm öğrenci ve adaylara başarılar dilerim."

Toplantıya, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, ÖSYM Edirne Merkez Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Osman N. Hatipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de YKS koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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