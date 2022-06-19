Edirne'de YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı - Son Dakika
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Edirne'de YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı

19.06.2022 11:16
Edirne'de YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) Edirne'de başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) Edirne'de başladı.

Adaylar, sınava girecekleri okullara sabahın erken saatlerinden itibaren geldi.

Aileleriyle okula gelen öğrenciler, yakınlarına sarılıp, güvenlik kontrolünden geçerek, sınav alanlarına girdi.

Görevlilerce yapılan kontrollerde, yasak olan her türlü eşya içeri alınmadı. Öğrenciler, okula alınmayan eşyalarını ailelerine ve emanet noktalarına bıraktı.

Saat 10.15'te başlayan sınav için girişler 10.00'dan itibaren sona erdi.

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Okula gelip de sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti Okula gelip de sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı - Son Dakika
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