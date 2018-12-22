Edirne'de Yoğun Sis
5 saat önce
Edirne'nin bazı kesimlerinde sis etkili oluyor.
Edirne
'nin bazı kesimlerinde sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü. Edirne Emniyet Müdürlüğü
ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kentin simge eseri Selimiye Camisi
ve diğer tarihi yapıların etrafında oluşan sis dolayısıyla güzel görüntüler oluştu.
Meteoroloji yetkileri, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:38 Kaynak: AA
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