Son Dakika Haberleri: Edirne'de Yoğun Sis

Edirne'de Yoğun Sis

1 saat önce

Edirne'deki yoğun sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

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Edirne'deki yoğun sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi kent merkezinde 50 metreye kadar inerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.


Kentin dört bir yanından görünen Selimiye Camisi'nin sis altındaki görüntüsü de dikkati çekti.

Sıcaklıklar ortalama 10 derece düşecek

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgası, Trakya'dan başlamak üzere hava sıcaklıklarını düşürecek.

Hava sıcaklığının bugün en yüksek 16 derece olması beklenen Edirne'de, yarın hava sıcaklığı ortalama 10 derece düşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:00 Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Sabah, Edirne, Güncel
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