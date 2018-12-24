Edirne'de Yoğun Sis

Edirne
'deki yoğun sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Sabah
saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi kent merkezinde 50 metreye kadar inerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kentin dört bir yanından görünen Selimiye Camisi
'nin sis altındaki görüntüsü de dikkati çekti.
Sıcaklıklar ortalama 10 derece düşecek
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgası, Trakya
'dan başlamak üzere hava sıcaklıklarını düşürecek.
Hava sıcaklığının bugün en yüksek 16 derece olması beklenen Edirne'de, yarın hava sıcaklığı ortalama 10 derece düşecek.