Son Dakika Haberleri: Edirne'de yoğun sis
Son Dakika Güncel Edirne'de yoğun sis

Edirne'de yoğun sis

55 dakika önce

Edirne'de yoğun sis Edirne'de yoğun sis Edirne'de yoğun sis ulaşımda sürücülere güçlük yaşattı.

Edirne'de yoğun sis Edirne'de yoğun sis

Edirne'de yoğun sis ulaşımda sürücülere güçlük yaşattı.

Gece başlayan sis sabaha karşı etkisini artırdı.

Yoğun sis alçak yerlerde görüş mesafesini yer yer 50 metre altına kadar düşürdü. Görüş mesafesinin düşüklüğü nedeniyle sürücüler trafikte zorlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

-Sis güzel manzaralar oluşturdu

Kentin simge eseri Selimiye Camisi ve diğer tarihi yapıların etrafında oluşan sis dolayısıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Bu görüntüleri kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar tarihi köprülerde fotoğraf çektirdi.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirtti.

Edirne'de yoğun sis

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti
Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri çatıştı: 20 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:22:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de yoğun sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]