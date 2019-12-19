Edirne'de yoğun sis etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Edirne'de yoğun sis etkisini sürdürüyor

Edirne'de pazartesi gününden bu yana etkili olan sis nedeniyle hayat olumsuz etkileniyor. Görüş mesafesin 30 metreye kadar düştüğü kentte, trafikte aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle kentin simgelerinden, tarihi Selimiye Camii gözden kayboldu.

Edirne'yi pazartesi günü etkisi altına alan yoğun sis, bugün de sürdü. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sabah işlerine gitmek için araçlarıyla trafikte ilerleyenlerin zor anlar yaşadığı kentte, maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sis tabakasının etkili olduğu Edirne'de tarihi mekanlar gözden kayboldu. Kentin simgelerinden olan tarihi Selimiye Camii yoğun sis nedeniyle gözden kayboldu. Meteoroloji yetkilileri, sisli havanın cumartesi gününe kadar etkili olacağını söyledi.