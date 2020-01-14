Edirne'de yoğun sis kazalara neden oldu - Son Dakika
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Edirne'de yoğun sis kazalara neden oldu

11 dakika önce

Edirne'de yoğun sis kazalara neden olduEDİRNE'de etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen 3 ayrı kazada 1 kişi yaralandı.

Edirne'de yoğun sis kazalara neden oldu

EDİRNE'de etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen 3 ayrı kazada 1 kişi yaralandı. Kentin simgelerinden tarihi Selimiye Camii de yoğun siste gözlerden kayboldu.

Edirne'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu kentte, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Edirne- Havsa karayolunun Oğulpaşa köyü yakınlarında 3 ayrı kaza meydana geldi. Hüseyin Öztürk, kullandığı 59 TY 920 plakalı ticari aracın kontrolünü kayganlaşan yolda kaybetmesi üzerine araç tarlaya uçtu. Yaralanan sürücü ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aynı bölgede Enver Şahin'in kullandığı 59 DY 645, Murat Ergen yönetimindeki 22 LP 720 ve Faik Demir idaresindeki 22 AKK 976 plakalı araçlar ile 39 LN 647 ve 34 TL 0189 plakalı araçların çarpışması sonucu maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

SELİMİYE CAMİ GÖZDEN KAYBOLDU

Edirne kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle sabah işe gitmek için yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle Edirne'nin simgelerinden Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii gözden kayboldu. Kentte diğer tarihi yapı ve heykellerin sis nedeniyle gözden kaybolduğu görüldü. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın yarında etkili olacağını söyledi.

Edirne'de yoğun sis kazalara neden oldu

Selimiye Camii, Edirne, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:55 Kaynak: DHA
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