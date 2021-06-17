Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi;
"20 Haziran 2021 pazar günü saat 09. 00 ile 18. 00 arası aşağıda bildirilen caddelerde trafik güvenliği amacıyla yol çizgi çalışması yapılacaktır. Bu caddeler üzerine 20 Haziran Pazar Günü araç park edilmemesi önemle duyurulur.
BOYA KAMYON ÇİZGİ ÇALIŞMA GÜZERGAHLARI;
1- Hükümet Caddesi - Tekkekapı Caddesi -Hacıçeşme Mezarlık önü ve devamında açık cezaevi yolu otoban köprüsüne kadar gidiş ve geliş
2- Saraçhane Sahası dönel kavşak -Küçükpazar - Mimarsinan Caddesi - Eski Cami' ye kadar gidiş ve geliş
3- Kıyık otoban girişinden orduevine kadar Kıyık caddesi gidiş ve geliş
4- Otogar giriş - çıkış bağlantı yolu
5- Mercan oto karşısı dönel kavşaktan, İskender köy yolu, Sera kent yolu İskender köye kadar gidiş geliş
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Güncel › Yol Çizgi Çalışması Nedeniyle Araç Park Etmeyin Uyarısı - Son Dakika