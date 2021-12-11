Edirne'de yol kenarında bulunan uyuşturucunun izini süren polis 4 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Çalışmalarını titizlikle sürdüren polis ekipleri, uyuşturucuyla bağlantısı olduğunu belirlediği M.S, Ö.M, M.A. ve A.H'yi İstanbul ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çantada 29 paket halinde 14 kilo 450 gram skunk olduğunu tespit etti.

Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla