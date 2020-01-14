Edirne'de yol kontrolünde yakalanan biri FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de yol kontrolünde yakalanan biri FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yol kontrolü sırasında yakalanan biri FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Edirne'de yol kontrolünde yakalanan biri FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yol kontrolü sırasında yakalanan biri FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesindeki kontrollerde şüphe üzerine B.Ş'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Kimlik kontrolü sonrası sürücü B.Ş, yurt dışına yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen S.K. ve FETÖ şüphelileri E.P. ve Ç.P. gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.P, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından B.Ş. ile Ç.P çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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