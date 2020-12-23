Edirne'de yol kontrolünde yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de yol kontrolü sırasında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi karı koca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kent girişinde bir otomobili durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Otomobilde bulunan M.T. ile eşi R.T, FETÖ üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.