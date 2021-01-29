Edirne'de yoldaki çukur nedeniyle motosikletten düşen kurye yaralandı - Son Dakika

Kentteki bir işletmede motosikletli kurye olarak çalışan H.T. verilen siparişi götürmek için yola çıktı. Abdurrahman Mahallesi'nde seyir halindeyken yoldaki çukurlar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden H.T. düşerek yola savruldu.

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