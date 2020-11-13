Edirne'de yoldaki rögar kapağı çalındı - Son Dakika

Edirne'de yoldaki rögar kapağı çalındı.

Karaağaç Mahallesi Ortaköy Caddesi'nde vatandaşlar yoldaki rögar kapağının yerinde olmadığını görünce belediyeye haber verdi.

Belediye ekipleri rögarın çevresinde önlem aldı.

Edirne Belediyesi Su Kanal Müdürlüğünce rögar kapağını çalan kişi ya da kişiler hakkında polise şikayette bulunuldu.

Mahalle bekçilerinin yakaladığı zanlı tutuklandı

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Evden hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığı ihlali ve mala zarar verme" suçlarından aranan A.C.K., Yenimescit Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları mevkisinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.