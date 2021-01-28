Edirne'de yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta paletli ambulansla hastaneye götürüldü - Son Dakika

Çağrı üzerine kar paletli ambulansla köye giden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekipleri hastaya ilk müdahaleyi köyde yaptı.

Edirne 'de kar ve soğuk hava nedeniyle köydeki evinde mahsur kalan hasta, kar paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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