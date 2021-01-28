Edirne'de yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta paletli ambulansla hastaneye götürüldü - Son Dakika

Edirne'de kar ve soğuk hava nedeniyle köydeki evinde mahsur kalan hasta, kar paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde yaşayan hasta, olumsuz hava koşulları nedeniyle evinde mahsur kaldı.
Çağrı üzerine kar paletli ambulansla köye giden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekipleri hastaya ilk müdahaleyi köyde yaptı.
Hasta ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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