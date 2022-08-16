İtfaiye ekiplerinin kurtardığı anne ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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İtfaiye ekiplerinin kurtardığı anne ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı

16.08.2022 21:55
İtfaiye ekiplerinin kurtardığı anne ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı

Edirne'de yolun kenarına uçan otomobilde bulunan anne ve kızı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmalarının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Edirne'de yolun kenarına uçan otomobilde bulunan anne ve kızı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmalarının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçtu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan anne ve kızı, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazadan yara almadan kurtulan anne ve kızı, dakikalarca gözyaşlarına hakim olamadı. Maddi hasar oluşan aracın, çekiciyle otoparka kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
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Edirne'de bir otomobil su kanalına düştü Edirne'de bir otomobil su kanalına düştü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye ekiplerinin kurtardığı anne ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtfaiye ekiplerinin kurtardığı anne ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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