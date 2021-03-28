Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başladı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 47 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 47 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Edirne'de adaylar, saat 10.15'te başlayacak sınav için saat 10.00 öncesinde sınav binalarına geldi. 10.00'dan sonra sınav binalarına gelen adaylar içeriye alınmadı. 180 dakikalık sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulandı. Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

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