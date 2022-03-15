Edirne'de yüksekten düşen çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Edirne'de garaj çatısından düşen çiftçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kentteki bir yağ fabrikasının arkasında bulunan kamyon garajında, satın aldığı tenteyi sökmek için çatıya çıkan Mustafa Tekçe (40), dengesini kaybederek 5 metre yüksekten düştü.
Ağır yaralanan Tekçe, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tekçe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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