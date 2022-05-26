Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

26.05.2022 17:49
Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 8 kişi tutuklandı.

Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 8 kişi tutuklandı.

İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan hudut askerlerinin devriyesi esnasında durumundan şüphelenerek gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanarak Adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemedeki işlemlerinin ardından B.K., E.Ç., Ü.O., Ş.G., O.K., R.B., M.K. ve S.İ. FETÖ bağlantıları sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, İpsala, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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