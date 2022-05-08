Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri tutuklandı

08.05.2022 19:54
Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan hudut askerlerinin devriyesi esnasında durumundan şüphelenerek gözaltına alınan H.T., İ.Y., G.U., Z.U. ve M.A.'nın jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine sevk edilen şahıslar, nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi Nöbetçi mahkemedeki işlemlerinin ardından H.T, İ.Y, Z.U. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli G.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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