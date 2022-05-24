Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 15 FETÖ, 2 PKK üyesi yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 15 FETÖ, 2 PKK üyesi yakalandı

24.05.2022 17:25
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 15 FETÖ, 2 PKK üyesi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 FETÖ şüphelisi ile terör örgütü PKK şüphelisi olduğu tespit edilen 2 kişi sınırda yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 FETÖ şüphelisi ile terör örgütü PKK şüphelisi olduğu tespit edilen 2 kişi sınırda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede hudut kartallarının yaptığı devriyeler esnasında şüphelendikleri ve Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 17 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların jandarmada yapılan GBT kontrolünde 15 kişinin FETÖ, 2 kişinin ise PKK ile bağlantılarının olduğunun tespit etmesi üzerine toplam 17 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 15 FETÖ, 2 PKK üyesi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 15 FETÖ, 2 PKK üyesi yakalandı - Son Dakika
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