Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 şüphelinin askeri yasak bölgede yakalanması - Son Dakika

Edirne Valiliği, yurt dışına çıkış yasağı bulunan 2 şüphelinin Yunanistan'a kaçarken askeri bölgede yakalanması sırasında kötü muamele iddiasının gerçeği yansıtmadığını, buna karşın iddialarla ilgili inceleme yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos günü gece 01.00 sıralarında hudut birliklerince sınır köy Doyran köyünden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Türk vatandaşının tespit edildiği kaydedildi.

"Dur" ihtarına uymayan kişilerle kovalamacanın Meriç Nehri içerisine kadar devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlgili kişilerin nehir içerisinde yakalandığı ve yakalanma anında hudut birliklerine mukavemet ettikleri, hudut birlikleri tarafından orantısal olmayan bir güç kullanımının söz konusu olmadığı ve yakalanarak nehir içerisinden çıkarıldıkları anlaşılmıştır. Yapılan incelemede şahıslardan H.G'nin 'Örgüte bilerek isteyerek yardım etme (PKK)', 'Valiliğin aldığı kararlara aykırı hareket etme, askeri yasak bölgelere girme' suçlarından açık mahkeme kaydının ve yurt dışı çıkış yasağının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yakalanan diğer şahıs İ.S'nin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan devam eden dosyası ve 'Adli kontrol kaydı' ve 'Yurt dışı çıkış yasağı ile sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayıcı ve örgütü (PKK) destekleyici' paylaşımlarının mevcut olduğu tespit edilmiştir."

Yakalanan şüphelilerin aynı gün sağlık kontrolleri sonrası İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiği vurgulanan açıklamada, "Mevcut durumun bu şekilde gerçekleşmiş olmasına rağmen ilgili kişilerin avukatı ve bazı basın yayın organlarında kötü muamele iddialarının yer aldığı görülmektedir. Her türlü kötü muamele iddiasında yapıldığı gibi bu iddialarla ilgili de gerekli inceleme yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.