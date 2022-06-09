FETÖ şüphelileri ile bu kişilerin kaçmasını organize eden sürücü Ç.A. gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi ile bu kişilerin kaçmasını organize eden şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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