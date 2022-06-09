Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

09.06.2022 09:18
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi ile bu kişilerin kaçmasını organize eden şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi ile bu kişilerin kaçmasını organize eden şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobildekilerin Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosyası bulunan M.A, aynı suçtan aranan eski polis A.A, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan R.B. ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan eski polis E.A. olduğu belirlendi.

FETÖ şüphelileri ile bu kişilerin kaçmasını organize eden sürücü Ç.A. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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