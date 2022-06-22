Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Elçili köyü yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK şüphelileri C.Ö. ve E.O ile FETÖ şüphelileri Y.Y ve N.Z'yi yakaladı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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