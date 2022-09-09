Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

09.09.2022 11:32
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu istihbaratı edinilen otomobili Uzunköprü ilçesinde durdurdu.

FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan otomobildeki S.Ç, V.Ç, S.Ö, H.B. ve E.E. yakalandı.

Otomobil sürücüsü O.G, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:54 Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le olan ilginç anısı: Türkiye'ye karşı çok ilgiliydi, Kur'an tilavet ettirdi
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
10:51 Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:38 Bartın'da feci cinayet! 2 gün önce tahliye olan adam boşanmak isteyen eşini öldürdü
10:36 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,24 seviyesinden işlem görüyor
10:19 Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında "ikametgahını taşıdı" iddiası! İstanbul'dan Bodrum'a aldırmış
10:17 Seçmene reddedemeyeceği bir teklifle geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi 2023 seçimi için stratejisini belirledi
10:03 Kanalda cesedi bulunan genç kızın 18 yaşındaki Yaren olduğu belirlendi
10:06 Geceyi 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle tamamladık: Alınan sonuçlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında yeri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 11:33:43. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement