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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

6 saat önce

Edirne'de sahte kimliklerle Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişe aracılık ettikleri öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı, System.String[]

Edirne'de sahte kimliklerle Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişe aracılık ettikleri öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalar sonrası Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri F.Ç. ve A.B. ile organizatörlük yaptıkları öne sürülen aynı aileden İ.A, M.A, S.A. ve A.A'yı yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra Edirne Adliyesine sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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