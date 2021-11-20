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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı - Son Dakika

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı

20.11.2021 10:58
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç hakim yakalandı.

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç hakim yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan B.Ö'yü yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi bulunduğu belirlenen B.Ö'nün daha önce görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı - Son Dakika
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