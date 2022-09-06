Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'a illegal yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi A.C. ve C.A'yı yakaladı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK üyesi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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