Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan iki eski hakim tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan iki eski hakim tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, İpsala ilçesi yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Kimlik sorgulamalarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edildikleri öğrenilen eski hakimler M.K. ve Y.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Şüpheliler M.K. ve Y.Ö, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.