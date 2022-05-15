Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

15.05.2022 13:38
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında ilçe çıkışında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan ve FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edilen eski yarbay A.E, Ş.E ve A.Ö gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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