Yunanistan Konsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı

Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğuna "Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirilen katliamının 78. yılı" nedeniyle siyah çelenk bırakıldı.

Balkan Türkleri Federasyonu, Rumeli Dernekleri Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden oluşan grup, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önünde toplandı.

Grup üyeleri "Çamerya kanayan yaramız" yazılı siyah çelengi konsolosluğun önüne bıraktı.

Grup adına açıklama yapan Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, Yunanistan'ın 1944-1945 yılları arasında Yunanistan'ın Çamerya bölgesinde büyük katliam yaşanmasına sebep olduğunu, o bölgede yaşayan Arnavutlara karşı etnik temizlik yapıldığını ileri sürdü.

Yaşanan olaylarda çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini iddia eden Sait, şunları kaydetti:

"Katliamda 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk katledildi, 745 kadına da tecavüz edildi, 68 köyden 5 bin 800 ev yakıldı. 2 binin üzerinde insan baskı ve zulümlerden kaçarken yollarda hayatını kaybetti. Navarin'i, Tripoliçe'yi, Srebrenitsa'yı unutmak mümkün olmadığı gibi Çamerya soykırımını da unutmuyoruz, unutturmayacağız. Arnavutluk Meclisi 1994 yılında, 27 Haziran'ı Çamerya Arnavutlarına karşı yapılan soykırım günü olarak kabul etmiştir.

Bugün burada toplanmamızın sebebi Çamerya'da yaşanan katliamı unutmamak, katliamı yapanları unutmadığımızı göstermektir. Geçmişten ders alıp geleceğe yön vererek geleceği nefret üzerine değil barış yönünde tesis etmek gerektiğini hatırlatıyoruz."

Sait, Yunanlılara, silahlandırılmaması gereken Ege adalarını silahlandırıp ortamı germemelerini tavsiye ettiklerini belirtti.

Türk ve Yunan halkları arasında bir sorunun olmadığının altını çizen Sait, "Ama maalesef Yunanistan, Ege adalarını silahlandırarak orayı askerleştirerek olayı germektedir. Çamerya soykırımından bahsederken de bugünü gündeme getirmek istedik. Bugün yanımızda olan başkanlara teşekkür ediyorum. İnşallah Yunanistan bir an önce hatasından geri döner." dedi.

Açıklamaya, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu, Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Şuayip Toprak, Balkan Rumeli Konfederasyonu Yurtdışı Faaliyetler Komisyonu Başkanı Zürfeddin Hacıoğlu ve dernek üyeleri katıldı.

Öte yandan Edirne Balkan Türkleri Federasyonunun binasında da Rıfat Sait ve araştırmacı Cevat Sedes'in konuşmacı olduğu "Çamerya katliamı" konulu panel düzenlendi.