Yunanistan Konsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan Konsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı

27.06.2022 17:23

Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğuna "Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirilen katliamının 78. yılı" nedeniyle siyah çelenk bırakıldı.

Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğuna "Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirilen katliamının 78. yılı" nedeniyle siyah çelenk bırakıldı.

Balkan Türkleri Federasyonu, Rumeli Dernekleri Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden oluşan grup, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önünde toplandı.

Grup üyeleri "Çamerya kanayan yaramız" yazılı siyah çelengi konsolosluğun önüne bıraktı.

Grup adına açıklama yapan Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, Yunanistan'ın 1944-1945 yılları arasında Yunanistan'ın Çamerya bölgesinde büyük katliam yaşanmasına sebep olduğunu, o bölgede yaşayan Arnavutlara karşı etnik temizlik yapıldığını ileri sürdü.

Yaşanan olaylarda çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini iddia eden Sait, şunları kaydetti:

"Katliamda 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk katledildi, 745 kadına da tecavüz edildi, 68 köyden 5 bin 800 ev yakıldı. 2 binin üzerinde insan baskı ve zulümlerden kaçarken yollarda hayatını kaybetti. Navarin'i, Tripoliçe'yi, Srebrenitsa'yı unutmak mümkün olmadığı gibi Çamerya soykırımını da unutmuyoruz, unutturmayacağız. Arnavutluk Meclisi 1994 yılında, 27 Haziran'ı Çamerya Arnavutlarına karşı yapılan soykırım günü olarak kabul etmiştir.

Bugün burada toplanmamızın sebebi Çamerya'da yaşanan katliamı unutmamak, katliamı yapanları unutmadığımızı göstermektir. Geçmişten ders alıp geleceğe yön vererek geleceği nefret üzerine değil barış yönünde tesis etmek gerektiğini hatırlatıyoruz."

Sait, Yunanlılara, silahlandırılmaması gereken Ege adalarını silahlandırıp ortamı germemelerini tavsiye ettiklerini belirtti.

Türk ve Yunan halkları arasında bir sorunun olmadığının altını çizen Sait, "Ama maalesef Yunanistan, Ege adalarını silahlandırarak orayı askerleştirerek olayı germektedir. Çamerya soykırımından bahsederken de bugünü gündeme getirmek istedik. Bugün yanımızda olan başkanlara teşekkür ediyorum. İnşallah Yunanistan bir an önce hatasından geri döner." dedi.

Açıklamaya, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu, Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Şuayip Toprak, Balkan Rumeli Konfederasyonu Yurtdışı Faaliyetler Komisyonu Başkanı Zürfeddin Hacıoğlu ve dernek üyeleri katıldı.

Öte yandan Edirne Balkan Türkleri Federasyonunun binasında da Rıfat Sait ve araştırmacı Cevat Sedes'in konuşmacı olduğu "Çamerya katliamı" konulu panel düzenlendi.

YORUMLAR
500
Balkan Rumeli Konfederasyonu üyeleri, Yunan Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı- Yeniden Balkan Rumeli Konfederasyonu üyeleri, Yunan Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı- Yeniden GAP suyu depolama alanına deneme suyu bırakıldı GAP suyu depolama alanına deneme suyu bırakıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Konsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 23:19:08. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan Konsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement