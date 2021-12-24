Ahmet Özhan konseri - Son Dakika

Bankada ne kadar dövizi var? Rakamı bizzat paylaşıp ekledi: Özellikle TL'ye çevirmedim

Edirne'de, sanatçı Ahmet Özhan, Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında "Yunus Emre Vefatının 700. Yılı Anma Etkinlikleri" konser programı düzenlendi.

Program sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk eşliğindeki saz ekibinin konseriyle başladı.

Konserin ikinci bölümünde sanatçı Ahmet Özhan ve Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları 17 eseri icra etti.

Özhan, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'nin UNESCO vasıtasıyla tüm dünyada anılmasının büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Konseri TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe ve davetliler dinledi.