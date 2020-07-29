Edirne'de yurda kaçak sokulan kaz, ördek ve bıldırcın ele geçirildi - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin durdurup, arama yaptığı hafifi ticari araçta, yurda kaçak olarak sokulduğu belirlenen 5 kaz, 8 ördek ile 2 bıldırcın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli gördükleri N.G. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurup, arama yaptı. Aramada Türkiye'de üretimi olmayan ve yurda kaçak sokulduğu belirlenen Tunus cinsi 5 kaz, Mandalin cinsi 8 ördek ile 2 bıldırcın ele geçirildi. Araç sürücüsü N.G. ve yanındaki E.A.'ya para cezası uygulandı. Hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.