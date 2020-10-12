Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı - Son Dakika

EDİRNE'de, ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflarla, ortaokul 8 ve Lise 12'nci sınıflar bugün yüz yüze eğitime başladı. Mart ayından bu yana yüz yüze eğitime hasret öğrenciler 8 ayın ardından okula kavuşmanın heyecanını yaşarken, hijyen kuralları ise üst düzeyde alındı.

Türkiye genelinde mart ayından bu yana kapalı olan okullarda, ana sınıfı ve birinci sınıflar 21 Eylül 'de eğitime başlamıştı. Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla bugün de ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflar ile sınav yılında olan ortaokul 8 ve lise 12'nci sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Edirne 'de ise 296 resmi ve özel eğitim kurumunda bu sınıflar için ilk ders zili çaldı. Kent genelinde saatlerin 08.30'u göstermesiyle öğrenciler okullarda ders başı yaptı. Hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kılavuzu çerçevesinde tüm önlemlerin alındığı okullara girişte öğrencilerin maske takması ve hijyenine dikkat edildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okullara girişte dezenfektanlı halı ve paspastan geçen öğrenciler, el dezenfeksiyonunu yapmalarının ardından dersliklerin yolunu tuttu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5, 6, 7 ve lise 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin EBA TV ile uzaktan eğitime devam edeceği belirtilmişti. Sağlık Bilim Kurulu'nun kararına göre bu sınıfların da birinci dönem ara tatilinden önce kademeli olarak eğitime başlaması ön görülüyor.