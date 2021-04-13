Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR - Son Dakika

Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR

13.04.2021 15:50

Bir son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınında yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranını yüzde 80'in üzerinde açıkladığı Edirne'de, yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük çoğunluğunu 40-55 yaş arasındaki vakalar oluşturuyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınında yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranını yüzde 80'in üzerinde açıkladığı Edirne'de, yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük çoğunluğunu 40-55 yaş arasındaki vakalar oluşturuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında yoğun bakım servislerinin doluluk oranını yüzde 80'in üzerinde bulunduğu iller arasında Edirne'yi de gösterdi. Vaka sayılarının arttığı iller arasında bulunan ve bakanlığın açıkladığı son tabloda vaka sayısı her 100 bin kişide 265.84'ten 409.06'ya yükselen Edirne'de vaka artış oranı da yüzde 53 oldu.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi başta olmak üzere il genelinde 218 erişkin yoğun bakım yatağı bulunduğu belirtildi. Yüzde 80'in üzerinde doluluk oranı bulunan Edirne'de yoğun bakımda tedavi gören vakaların büyük çoğunluğunu 40 ile 55 yaş arasındaki hastaların olduğu öğrenildi. Edirne'de Covid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı vakaların tutulduğu öğrenci yurtlarındaki doluluk oranı da yüzde 50'nin üzerine çıktığı ifade edildi.

Vakaların ev ziyaretleri ve çalışan kesimden kaynaklandığı belirtilen Edirne'de vakaların yüzde 50'sinden fazlasını ev kadınları ile çalışan kesim oluşturuyor. Kentte koronavirüs tedbirleri üst seviyede alınırken, vatandaşlar sık sık tedbirlere uymaları konusunda uyarılıyor.

'KURALLARA DİKKAT EDİLMİYOR'

Edirne'de vaka oranlarının, dışarıdan gelenlerin fazlalığından kaynaklandığını öne süren Meliha Basmacıoğlu, "Bildiğim kadarıyla dışarıdan gelenler de çok fazla olduğu için vakalar artıyor. İnsanlar zaten maske takmıyor. Hem maske hem de hijyen kurallarına dikkat edilmiyor. Bizim yapabileceğimiz şeyler belli başlı şeyler. Maskemizi takacağız, mesafeye ve hijyenimize dikkat edeceğiz. Bunun yanında fazla dışarı çıkmamalıyız. Vakaların artışının devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Yoğun bakım oranındaki yükselişin tek bir nedenle sınırlı olmadığını söyleyen Fırat Özel, "Tek bir nedene bağlı kalmaması lazım durumun. Bildiğim kadarıyla halen ev ziyaretleri yapılmaya devam ediyor. Umursamazlık hat safhada. İnsanlarda maalesef bilinç yok. Hiçbir şekilde ciddiyetinde değiliz işin. Bir yakının başına geldiği zaman anca o zaman anlayacak insanlar. Ben vakaların artmaya devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'İL DIŞINDAN ÇOK HASTA GELİYOR'

Ramazan boyunca tam kapanma olması gerektiğini ifade eden Zeynep Özer ise yoğun bakımdaki hastaların daha çok il dışından geldiğini düşündüğünü söyledi. Özer, "Bence Ramazan boyunca her yer kapatılmalı. Başka türlü bunun önüne geçilemez. Kafeler vesaire her yer kapatılmalı. Artık bitmesini istiyoruz bu salgının ve rahatlamak istiyoruz. Yoğun bakımdaki hastaların dışarıdan geldiğini duyuyorum. Etrafımda hiç o şekilde ağır hasta haberi almadım. Dolayısıyla dışarısı kaynaklı hastalık çok geliyor Edirne'ye bence. Ev gezmeleri de artık bitti bence. Ben de gün yapıyorum ama bıraktık artık. Kurallara uyuyoruz" dedi.

'TEDBİRLERİ ALIP YOĞUN BAKIM RİSKİNİ AZALTMALIYIZ'

İnsanların önlemlerini alarak, yoğun bakım riskini azaltması gerektiğini söyleyen Ahmet Erseven, "Bu hastalık herkese bulaşacak gibi gözüküyor. Bunun kaçarı yok artık. Önemli olan gerekli tedbirlerimizi alıp yoğun bakıma girecek seviyeye gelmemek. İnsanların mağdur olmasını önlememiz lazım. Kesinlikle kapatma yapılması lazım ki insanlar belli müddet evde olmalı ve bulaşma oranını önlemeliyiz" dedi.

Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR
Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR

Trakya Üniversitesi, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ EDİRNE'DE YOĞUN BAKIMDAKİ VAKALARI 40-55 YAŞ OLUŞTURUYOR - Son Dakika


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