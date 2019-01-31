Son Dakika Haberleri: Edirne'de 'Yüzme' Rüzgarı Esecek

Edirne'de 'Yüzme' Rüzgarı Esecek

1 saat önce

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Güven Duvan, Şubat, Mart ve Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan uluslararası müsabakalarla Edirne'de, spor turizminin hat safhaya ulaşacağını söyledi.

Edirne'de 'Yüzme' Rüzgarı Esecek, System.String[]
Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Güven Duvan, Şubat, Mart ve Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan uluslararası müsabakalarla Edirne'de, spor turizminin hat safhaya ulaşacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın dev yatırım faaliyeti ile geçtiğimiz aylarda hizmete giren Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nun hizmete girmesinin ardından yüzme sporunda gözler Edirne'ye çevrildi. Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Güven Duvan, Şubat, Mart ve Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan yüzme müsabakaları takvimi ile beraber 3 ay içerisinde kentin 5 binin üzerinde yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacağını kaydetti.

"Edirne yüzmeye doyacak"

Duvan, Edirne'nin 3 aylık süre içerisinde adeta yüzmeye doyacağını söyleyerek, "İlk takvimimiz 8-10 Şubat tarihlerinde Uluslararası Edirne Cup Yüzme müsabakaları ile başlıyor. Bu müsabakalara Rusya, Ukrayna, Kosova ve Azerbaycan Milli Takımları şehrimize gelecek. Ayrıca Türk Milli Takımımızda yaklaşık 200 kişilik sporcu kafilesi ile belki de tarihin en kalabalık katılımını Edirne'de gerçekleştirecek" dedi.

"Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor"

3 gün sürecek olan müsabakalara 600'ün üzerinde sporcunun katılacağını dile getiren Duvan, "Katılan tüm ülkelere başta ülkemiz olmak üzere şimdiden başarılar diliyorum. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı sayın Erkan Yalçın'ın da katılımıyla şehrimizde bu özel müsabakaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Tüm hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Allah nasip ederse, kazasız belasız güzel bir müsabaka gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 16-17 Mart 2019 tarihlerinde Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Grup müsabakalarının, yine 29-30 Mart 2019 tarihlerinde Okul Sporları Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası'nın ve 3- 7 Nisan 2019 tarihlerinde Türkiye Uzun Kulvar Yıldız Genç ve Açık Yaş Milli Takım seçme müsabakalarının Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirileceği belirtildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Türkiye, Edirne, Spor
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