Edirne'de yüzücüler, test müsabakalarında yarıştı

Edirne'de "Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. İl Vize ve Açık Yaş İl Test Müsabakaları" yapıldı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyirci alınmayan müsabakalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına özen gösterildi.

Müsabakalarda Edirneve Kırklareli'ndeki 8 kulüpten 147 sporcu 50-100-200 metre kelebek, sırtüstü ve kurbağalama, 50-100-200-400-800-1500 metre serbest, 200-400 metre karışık branşlarında mücadele etti. Vize elde eden sporcular yıl boyunca yapılacak ulusal müsabakalara katılmaya hak kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Güven Duvan, AA muhabirine geçen yıl Mart ayından beri Edirne'deki ilk yüzme müsabakasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Edirneli yüzücülerin özledikleri müsabakalara kavuştuğunu belirten Duvan, "Sporcularımız 11 ay gibi uzun bir aranın ardından müsabakalara katıldıkları için hem heyecanlılar hem de mutlular. Biz de onlara destek olmaktan mutluyuz. Müsabakalar boyunca pandemi kuralları gereği maske ve mesafe önlemleri alınıyor. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için olabildiğince dikkat gösteriyoruz." diye konuştu.