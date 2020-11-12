Edirne'de zamlı ekmek tartışması devam ediyor

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt:

"Verilebilecek en ağır cezalardan bir tanesini alacaklar"

EDİRNE - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'de fırıncılar tarafından 2 liraya yükseltilen ekmek fiyatına yapılan zammın yasal olmadığını söyledi.

Edirne'de bir süre önce fırıncılar ortak bir karar alarak, ekmeğin gramajını düşürdü ve fiyatını da 1 buçuk liradan 2 liraya yükseltti. Ekmeğin zamlı satılmasına Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'tan tepki geldi. Oda Başkanı Zıpkınkurt, katıldığı bir toplantıda basın mensuplarının ekmek zammı ile ilgili sorusuna verdiği cevapta ekmek zammının yasal olmadığını, zam uygulayan fırıncılara ağır cezalar geleceğini söyledi.

"Aldıkları ceza çok hafif bir ceza olmayacak"

Zıpkınkurt, "Ekmeğe yapılan zam gündemde. Edirne gündemini Cuma gününden beridir meşgul ediyor. Yapılan zam odalarımızın verdiği tarife doğrultusunda olan bir zam değil. Fırıncıların kendi aralarında aldıkları, Fırıncılar Derneği'nin aldığı kararla uygulamaya geçti. Yasa diyor ki 'Fırıncılar hangi kuruma üyeyse o kurum onların tarifelerini onaylar ve tarife verirler.' Fırıncıların bir kısmı Esnaf Odası'na, bir kısmı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na üye. Fırıncıların bize 45 gün önce vermiş oldukları bir fiyat zam tarifesi var, talebi var. Biz de bu talebi alıyoruz. Gerekli organlarımızda önce meslek komitesinde olan arkadaşlarımızla fiyat araştırması yapıyoruz. Girdilerini kontrol ediyoruz. Türkiye'deki diğer illerdeki ekmek fiyatlarını kontrol ediyoruz. Dolayısıyla kolay bir çalışma değil. Prosedür tamamlanıyor. Ardından yetkili kurulları topluyoruz. Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, belediyeyi topluyoruz. Bir toplantı yapıyoruz. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde diyor ki, '1 Aralık'a kadar bütün toplantılar yasak.' Bu fırıncılarla alakalı değil. Genelde alınan bir karar. Dolayısıyla 1 Aralık'a kadar biz yetkili kurullarımızı toplayamıyoruz. Biz Ticaret ve Sanayi Odası kendi içindeki meslek komitesindeki toplantıyı yaptık. Çıkan rakam fırıncıların istediği gibi olur veya az olur. Buna bakarız, konuşuruz. Şu an onaylanmış bir tarifeleri yok. Yaptıkları iş yasal değil. Zam yasal değil. Yasa diyor ki 'Tarifeyi bu kurumlar verir.' Şu an tarifeleri yok. Odanın yaptırımı yok. Biz onlara daha önceki zamlarda olan bir kınama cezası vermiştik. Bunun sonucunda da büyük ihtimalle yine yasalar çerçevesinde bir ceza uygulayacağız. Daha önce kınama vermiştik. Yetkilerimize bakacağız. Aldıkları ceza çok hafif bir ceza olmayacak. Verilebilecek en ağır cezalardan bir tanesini alacaklar" dedi.