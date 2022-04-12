EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU - Son Dakika
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EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

12.04.2022 10:17

EDİRNE merkeze bağlı Hasanağa köyündeki asfalt şantiyesinde havuz duvarının patlaması sonucu yaklaşık 10 dönüm alana yayılan 'bitüm' adı verilen tonlarca ziftin büyük bölümü temizlendi.

EDİRNE merkeze bağlı Hasanağa köyündeki asfalt şantiyesinde havuz duvarının patlaması sonucu yaklaşık 10 dönüm alana yayılan 'bitüm' adı verilen tonlarca ziftin büyük bölümü temizlendi. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, bölgeden alınan numunelerin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) gönderildiğini belirterek, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bulunmayan tesisin faaliyetlerinin durdurulduğunu söyledi.

Hasanağa köyü yakınlarındaki asfalt şantiyesinin 5 bin tonluk fuel oil havuzunun duvarında 6 Nisan günü çökme oldu. Havuzdan sızan 'bitüm' adı verilen 1500 ton zift, çevreye yayıldı. Yaklaşık 2 kilometre dere yatağından ilerleyen zift, ekili arazilerde zarara yol açtı. İş makineleri ile yapılan çalışmayla sızıntı durduruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturması kapsamında ÇED raporunun olmadığı tespit edilen tesisin faaliyetleri durduruldu. Tarlalarda yürütülen temizlik çalışmalarında ise sona gelindi.

'TOPRAK DURUMUNA GÖRE TEMİZLİĞİ BİTİRECEĞİZ'

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, hava şartlarından dolayı toprak yumuşadığı için makinelerle temizlik çalışmasına ara verdiklerini belirterek, 'Toprağın şu an sertleşmesini bekliyoruz. Çalışmalar 5 gündür devam ediyor. Araçla çalışma yapılan kısma biraz ara verildi ama işçi arkadaşlarımız manuel olarak temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Toprağın, zeminin durumuna göre araçlar girip temizlemeyi bitirecek" dedi.

'ANALİZ SONUCU BEKLENİYOR'

Bölgeden alınan numunelerin TÜBİTAK'a analiz için gönderildiğini kaydeden Öztürk, "Analiz sonucu henüz gelmedi, sonuç geldikten sonra yayılan maddenin tehlikeli mi tehlikesiz mi olduğu ortaya çıkacak. Büyük ihtimal tehlikesiz olduğu düşünülüyor. TÜBİTAK'a verilen numunelerin test sonucu bekleniyor" diye konuştu.

Tesisin faaliyetinin de durdurulduğunu belirten Öztürk, "Şirketin faaliyeti durduruldu, idari yaptırımlar başladı. Malzeme çok dar bir alanda yayılım gösterdi. 2- 3 tarlaya nüksettiği görüldü. Yaklaşık 10 dönümlük alan olduğu belirlendi. Buralarda da ekili alan 5 dönümlük yer" diye konuştu.

EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE ZİFT DOLU HAVUZUN PATLADIĞI ŞANTİYENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU - Son Dakika


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