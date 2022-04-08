EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR - Son Dakika
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EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR

08.04.2022 13:15

EDİRNE'de, asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunun patlaması sonucu sızarak yayılan, 'bitüm' adı verilen tonlarca ziftin ekili tarlalardan temizlenmesi çalışmaları sürdürülüyor.

EDİRNE'de, asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunun patlaması sonucu sızarak yayılan, 'bitüm' adı verilen tonlarca ziftin ekili tarlalardan temizlenmesi çalışmaları sürdürülüyor. Bazı şantiye çalışanlarının, kazmayla toprağı kazıp, petrol bazlı zift malzemesini elleriyle topladıkları görüldü.

Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bulunan asfalt şantiyesinin 5 bin tonluk fuel oil havuzunun duvarında önceki gün çökme sonucu 1500 ton 'bitüm' adı verilen zift, sızarak geçtiği bölgede ekili buğday tarlaları ile yakındaki dereyi siyaha boyadı. Çevre kirliliğine neden olan yakıt sızıntısını durdurmak için başlatılan çalışmanın ardından tarlalarda temizlik sürdürülüyor. Yaklaşık 2 kilometre dere yatağından ilerleyen zift, 30 dekar ekili araziyi kullanılmaz hale getirdi. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan çalıştığı tespit edilen tesisle ilgili de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün soruşturması kapsamında faaliyeti durdurulup, soruşturma başlatıldı.

ERİTİLİP TEKRAR YOL YAPIMINDA KULLANILACAK

Şantiye çevresinde dün kepçelerle başlatılan temizlik çalışmalarına bugün de devam edildi. Havanın ısınması sonucu eriyen ziftin akışkanlık kazanmasıyla zaman zaman çalışmaların durduğu görüldü. Bu süre içinde ise şantiye çalışanlarının kazmayla toprağı kazarak, petrol bazlı zift malzemesinin elleriyle topladığı görüldü.

Bölgeye yayılan tonlarca ziftin toplanarak eritilip, tekrar yol yapımında kullanılacağı öğrenildi. Çalışmalar jandarmanın geniş güvenlik önlemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde devam ediyor.

EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR
EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR
EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR
EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR
EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR
EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR
EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR
EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR
EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR
EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR
EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR

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Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışmaları devam ediyor Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışmaları devam ediyor Edirne'de korkutan görüntü: Tonlarca zift çevreye yayılıyor Edirne'de korkutan görüntü: Tonlarca zift çevreye yayılıyor

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EDİRNE'DE ZİFT KAPLI TARLALARDA TEMİZLİK; ELLERİYLE TOPLADILAR - Son Dakika
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