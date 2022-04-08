Edirne'de zincir marketlerde ramazan denetimi yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de zincir marketlerde ramazan denetimi yapıldı

08.04.2022 11:11
Edirne'de zincir marketlerde ramazan denetimi yapıldı

Edirne'de zincir marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirildi.

Edirne'de zincir marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, marketlerdeki ürünlerin tarihini kontrol eti.

Ekipler, içinde çeşitli gıda malzemelerinin de olduğu ramazan kolilerini kontrol etti.

Soğuk zincir ürünlerin gıda güvenliği kriterlerine uygunluğunu da denetleyen ekipler, vatandaşların marketlerde ürünlerle ilgili sorunla karşılaştıklarında Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmesi gerektiğini anlattı.

Denetim yapılan zincir marketin yetkilisi Emrah Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi ramazanda da ürünlerin kalitesine ve tarihine dikkat ettiklerini söyledi.

Markette gelen ürünlerin öncelikle tarihlerini incelediklerini belirten Özcan, "Daha sonra ürünleri raflara dizeriz. Burada da günlük olarak tarihlerini kontrol ederek müşterilerimize sunuyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sık sık denetimler gerçekleştiriyor. Ekiplerle raflarda tarih kontrolü yapıyor. Ürünlerin raporlarını kontrol ederek, analiz ediyorlar." diye konuştu.

Alışveriş yapan vatandaşlardan Yaşar Sanal ise son aylarda bazı marketlerde fiyatların sık sık değişkenlik gösterdiğini belirterek, fiyat denetimlerinin daha fazla yapılması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan Simge Altınok da daha önce fark etmeden başka bir marketten tarihi geçmiş bir peynir aldığını anlattı.

Altınok, denetimlerden memnun olduğunu, hem işletmelerin hem de ekiplerin daha sık tarih ve fiyat denetimi yapması gerektiğini kaydetti.

KDV indirimi de denetleniyor

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Kentte 1 Ocak'tan bu yana yaklaşık 5 bin ürünün fiyat etiketi denetlendi.

Ekipler 1 Nisan'dan bu yana uygulanan KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını da kontrol ediyor.

İhlaller tespit edilen marketlere ceza kesiliyor.

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Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de zincir marketlerde ramazan denetimi yapıldı - Son Dakika


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