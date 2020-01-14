Edirne'de zincirleme trafik kazası otoyolda ulaşımı yarım saat aksattı - Son Dakika
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Edirne'de zincirleme trafik kazası otoyolda ulaşımı yarım saat aksattı

6 saat önce

Edirne'de 3 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle otoyolda ulaşım yaklaşık 30 dakika sağlanamadı.

Edirne'de zincirleme trafik kazası otoyolda ulaşımı yarım saat aksattı, System.String[]

Edirne'de 3 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle otoyolda ulaşım yaklaşık 30 dakika sağlanamadı.

Evvel Şahin idaresindeki 59 DY 644 plakalı otomobil, Murat Ergen'in kullandığı 22 LP 720 plakalı otomobil ve Faik Demir yönetimindeki 22 AKK 976 plakalı panelvan, Havsa-Edirne istikametindeki Oğulpaşa mevkisinde çarpıştı.

Yaralananın olmadığı kazada E80 otoyolu trafiğe kapandı.

Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı yolda karayolları ekipleri buzlanma nedeniyle tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık yarım saat kapalı kalan otoyol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaza yapan araçtaki diyaliz hastası ise yoldan geçen başka bir araçla hastaneye götürüldü.

Murat Ergen, TEM Otoyolu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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