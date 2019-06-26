Son Dakika Haberleri: Edirne'de ziyaretçilere Osmanlı şerbeti
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Edirne'de ziyaretçilere Osmanlı şerbeti

43 dakika önce

EDİRNE'de, 6 işletmeye, valilik tarafından başlatılan projeyle, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere ikram edilmek üzere Osmanlı şerbeti dağıtıldı.

Edirne'de ziyaretçilere Osmanlı şerbeti, System.String[]
EDİRNE'de, 6 işletmeye, valilik tarafından başlatılan projeyle, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere ikram edilmek üzere Osmanlı şerbeti dağıtıldı.
Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış ve birçok tarihi eser barındıran kültür ve turizm şehri Edirne'de gastronomi kültürüne yeni lezzetler kazandırılması adına valilik tarafından proje başlatıldı. Valilik, kentteki yiyecek sektöründe faaliyet gösteren 6 işletmeye meşhur Osmanlı Saray Şerbeti'ni dağıtıp, müşterilere ikram etmesini istedi. Şerbetler işletmelerdeki müşterilerden tam not aldı. Şerbeti ikram eden işletme sahiplerinden ciğerci Bahri Dinar, projenin genişletilerek devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Müşterilerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Dinar, "Bugün Edirne Valiliğimiz Osmanlı şerbeti yapıp yurt içi ve yurt dışından gelen turistlere ikram etmemiz için bizim gibi turistlerin yoğun olduğu 5- 6 noktaya şerbet kavanozları göndermiş. Bizler de valiliğimizin adına bu şerbetlerimizi yurt içi ve yurt dışından gelen müşterilerimize ikram ediyoruz. Yani bir nevi hoş geldin şerbeti oluyor bu valiliğimizin. Sayın valimiz Ekrem Canalp'a bu projesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tepkiler gerçekten çok olumlu. Devamını diliyoruz" dedi.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:01 Kaynak: DHA
Edirne, Güncel
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