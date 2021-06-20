Edirne'deki 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Startını Edirne Valisi Ekrem Canalp'in verdiği, 20 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla Selimiye Meydanı'ndan başlayan, 10 ve 21 kilometrelik parkurların tamamlanmasıyla sonuçlanan koşunun ardından ödül töreni düzenlendi.

yu 21 kilometre genel klasmanda Mestan Turhan birinci, Bekirhan Kabadayı ikinci, Özgür Işık ise üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanda ise Dilek Atak birinci, Derya Kaya İkinci, Zeynep Burcu Akbaba ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

10 kilometre genel klasmanda Muhammet Edip Karabacak birinci, Ercan Savaşan ikinci, Ercan Kitapçıoğlu ise üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanda ise Reyhan Demirel birinci, Gönül Çataltepe İkinci, Firdevs Mehmetoğlu ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular için Mimar Sinan Spor Salonunda ödül töreni düzenlendi.

Kategorilerin birincilerine 1000, ikincilerine 750 ve üçüncülerine de 500 lira hediye çeki ve lavanta demeti hediye edildi.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, törende yaptığı konuşmada, katılımcıların uzun bir parkuru başarıyla tamamladığını söyledi.

Sporcuları tebrik eden Uysal, "Günümüzde bakıyoruz 20'li yaşlarda insanlar şeker, tansiyon, kalp gibi türlü hastalıklarla boğuşuyor. Biz çocuklarımızı küçük yaşlarda hastanelere mahkum ediyoruz. Bunu salgın döneminde daha da iyi gördük. Bağışıklığın ve direncin, sporun ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşadık. Bende elimden geldiğince spor yapmaya çalışıyorum. Hepiniz çok önemli değerleri temsil ediyorsunuz, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ da zorlu bir organizasyonu tüm kurumların desteğiyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ve sporcular katıldı.